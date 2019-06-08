شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. أجيرى يجبر لاعبى المنتخب على وجبة غذائية يومية.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الجهاز الفنى لمنتخب مصر بقيادة المكسيكى خافيير أجيرى على وضع نظام غذائى للاعبين بالاتفاق مع طباخ المنتخب أحمد فرج. لمعرفة النظام الغذائى للاعبى المنتخب اضغط هنا

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