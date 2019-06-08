شكرا لقرائتكم خبر عن تاباريز يكشف عن جاهزية سواريز لكوبا أمريكا والان مع التفاصيل

أشاد مدرب منتخب أوروغواي، أوسكار واشنطن تاباريز، بالتزام المهاجم لويس سواريز بعدما سجل أحد الأهداف الثلاثة التي فاز بها فريقه على بنما ودياً، ضمن استعدادات منتخب "السيليستي" لبطولة كوبا أمريكا التي تنطلق بالبرازيل في 14 يونيو (حزيران) الجاري.

وفي مؤتمر صحافي عقب انتهاء اللقاء الذي أقيم أمس الجمعة ملعب سينتيناريو بالعاصمة الأوروغويانية مونتيفيديو، قال تاباريز عن سواريز إنه "قدم أداء يشير إلى أنه لعب سبع أو ثماني مباريات"، رغم أنه خضع لجراحة في 10 مايو (أيار) الماضي، ولم يلعب سوى الدقائق الـ27 الأخيرة من عمر المباراة.

ورداً على سؤاله عما إذا كان مهاجم برشلونة سيكون جاهزاً للعب أساسياً في أولى مباريات منتخب أوروغواي ببطولة كوبا أمريكا، والتي ستكون أمام الإكوادور في الـ16 من الشهر الجاري، أكد مدرب "السيليستي" أنه سيقرر هذا في ذلك اليوم.

وعن النسخة المرتقبة من بطولة المنتخبات الأقدم في تاريخ كرة القدم، أبرز تاباريز أن كافة المنتخبات يمكنها أن تصل للأدوار النهائية بالمنافسة لاعتباره أن اللعبة أصبحت متكافئة للغاية منذ سنوات والمباريات باتت تحسمها التفاصيل.