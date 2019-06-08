سواريز العائد يسجل في فوز الاوروغواي على بنما 3-صفر

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سواريز بعد تسجيله من ضربة حرة ضد بنما

سجل لويس سواريز العائد من اصابة هدفا رائعا من ضربة حرة وساهم في فوز الاوروغواي على بنما 3-صفر وديا الجمعة على ملعب "سنتيناريو"في مونتيفيديو، في مباراتها الاخيرة قبل بطولة كوبا اميركا المقررة الاسبوع المقبل في البرازيل.

وجلس مهاجم برشلونة الاسباني الذي خضع لجراحة بركبته في أيار/مايو الماضي بديلا مع زميله ادينسون كافاني في بداية المباراة، ودخل في الشوط الثاني بعد أن افتتح ماكسي غوميز التسجيل لفريقه (19).

وبعد خمس دقائق من نزوله، أطلق سواريز (32 عاما) ضربة حرة جميلة سكنت المقص الايمن لحارس بنما رافعا رصيده القياسي مع بلاده الى 56 هدفا (69)، قبل أن يضيف فيديريكو فالفيردي (20 عاما)، لاعب وسط ريال مدريد الاسباني، هدفا رائع من تسديدة طائرة بعيدة (79).

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قال سواريز بعد المباراة "من الجيد ان نمنح الناس وقتا جميلا. انا سعيد لانني تأكدت من الوصول بعد العمل الجاد. أشعر بانني بحالة جيدة بدنيا".

تابع اللاعب المتوج مع بلاده بنسخة 2011 "نحن بين المرشحين.. الحلم هو الفوز بالكأس".

وتستهل الاوروغواي، حاملة اللقب 15 مرة (رقم قياسي) والتي قودها المدرب "المايسترو" أوسكار تاباريز، مشوارها في كوبا اميركا ضد الاكوادور في بيلو هوريزونتي في 16 حزيران/يونيو.