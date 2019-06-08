شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. «فيفا» يقر تعديلات جديدة على قوانين كرة القدم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أقر الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» تعديلات جديدة على كرة القدم، نشرتها الصفحة الرسمية للاتحاد المصري للعبة على موقع «فيس بوك».

وجاءت التعديلات على النحو التالي..

أولاً.. إسقاط الكرة

- إذا تم إيقاف الكرة داخل منطقة الجزاء، فإن الإسقاط سيكون لحارس المرمى فقط، وإذا تم إيقافها خارج منطقة الجزاء، فإن الإسقاط سيكون للاعب واحد، وهو آخر من لمس الكرة قبل إيقافها.

ثانياً.. الأخطاء

- لن يُسمح للاعبي الفريق بالوقف بحائط الصد مع لاعبي الخصم عند الأخطاء بشكل قريب وواضح، وإذا وقف بجانبهم ونُفذ الخطأ فيعتبر خطأ معاكسا.. وقوف لاعبي الفريق مع لاعبي الخصم بالأخطاء ليست له فائدة، ويتسببون بإضاعة الوقت والاحتكاكات.

ثالثاً.. عقوبات الاحتفال بالهدف

- العقوبة التي تصدر من الحكم بعد الاحتفال غير القانوني (مثل نزع القميص) وتم إلغاء الهدف، فإن العقوبة تبقى ولا تُزال.

رابعاً.. ركلة المرمى

- السماح للاعب باستقبال الكرة من زميله الحارس حتى إن كان اللاعب داخل منطقة الجزاء، ما سيساعد على السرعة باللعب.

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خامساً.. قرعة الحكم

- الفريق اللي يفوز بالقرعة له الحق في اختيار لعب ركلة البداية أو المرمى الذي يُهاجم عليه (سابقًا إذا فاز بالقرعة يختار المرمى يهاجم عليه).

سادساً.. التبديلات

- عندما يتم تغيير لاعب فعليه مغادرة الملعب من أقرب خط خروج له من الملعب، ما يؤدي إلى عدم إضاعة الوقت.

سابعاً.. ضربات الجزاء

1- يمكن لمنفذ ضربة الجزاء الحصول على علاج أو تقييم سريع من الطاقم الطبي قبل التنفيذ.

2- غير مسموح لحارس المرمى لمس العارضة أو الشباك ويجب أن يضع على الأقل جزءا من قدم واحدة على خط المرمى عند تنفيذ ضربة الجزاء.

ثامناً.. لمسة اليد

- أي لمسة يد يعتبر خطأ حتى لو لم تكن بشكل متعمد.

تاسعاً.. الإنذارات

- إذا قرر الحكم إشهار بطاقة صفراء أو حمراء، لكن الفريق الآخر قام بصنع فرصة تسجيل، فيمكن للحكم تأجيل إشهار البطاقة حتى نهاية الهجمة.

- سابقًا إذا قرر إشهار بطاقة حمراء الحكم يُوقف المباراة.