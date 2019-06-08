شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الوطني يواصل تدريباته استعدادًا لأمم أفريقيا (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

واصل منتخب مصر الأول لكرة القدم، تدريباته صباح اليوم السبت، بقيادة المكسيكي خافيير أجيري، على الملعب الفرعي لاستاد برج العرب بالإسكندرية، في إطار الاستعداد لبطولة كأس الأمم الأفريقية، التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو الجاري حتى 19 يوليو المقبل.

ويستهل المنتخب أولى تجاربه الودية أمام تنزانيا في المباراة الودية المقرر لها الخميس المقبل، والتي استقر أجيرى، المدير الفني للمنتخب، على استبعاد الثنائي محمد صلاح المحترف في نادي ليفربول الإنجليزي، ومحمود عبدالرحيم «جنش» حارس مرمى الزمالك، من المشاركة فيها، وذلك لمعاناة الأول من الإجهاد لمشاركته في الدوري الإنجليزي وخوضه نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا منذ أيام، وخوفا من تفاقم إصابة الثاني.

تدريبات المنتخب الوطني استعدادًا لأمم أفريقيا

تدريبات المنتخب الوطني استعدادًا لأمم أفريقيا

تدريبات المنتخب الوطني استعدادًا لأمم أفريقيا

تدريبات المنتخب الوطني استعدادًا لأمم أفريقيا

تدريبات المنتخب الوطني استعدادًا لأمم أفريقيا

تدريبات المنتخب الوطني استعدادًا لأمم أفريقيا

تدريبات المنتخب الوطني استعدادًا لأمم أفريقيا

تدريبات المنتخب الوطني استعدادًا لأمم أفريقيا