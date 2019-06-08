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شكرا لقرائتكم خبر عن استقبال حافل لبعثة المنتخب الأوليمبي في أوزبكستان (صور) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
استقبلت جماهير مدينة أبديجن بأوزبكستان، بعثة منتخب مصر الأوليمبي لكرة القدم، بالطبل والمزمار البلدي، وقامت بتوزيع الورود على البعثة وهتفت للفريق ثم هتفت باسم محمد صلاح، نجم نادي ليفربول الإنجليزي.
وتتواجد بعثة المنتخب الأوليمبي في أوزبكستان، لخوض مباراتين وديتين مع منتخبها يومي 9 و11 يونيو الجاري، في إطار استعداد الفراعنة لبطولة الأمم الإفريقية للشباب تحت 23 سنة، والتي تنظمها مصر في نوفمبر المقبل، والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.
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