شكرا لقرائتكم السعودي الشهيل يسطع نجمه بين كبار المصارعين في WWE ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - | منذ ساعة في 8 يونيو 2019 - اخر تحديث في 8 يونيو 2019 / 15:04

بحضو رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل أقيمت امنافسات ‪WWE Super ShowDown‬ على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، وسط حضور جماهيري كبير ملأ جنبات الملعب.



و شهدت المنافسات تحقيق نجم WWE السعودي منصور الشهيل مفاجأة من العيار الثقيل بفوزه في الحدث الرئيسي (سوبر شوداون) الأكبر في تاريخ WWE الذي جمع 50 نجمًا في حلبة واحدة.

كما شهد الحدث تحقيق (اندرتيكر) الفوز على (جولدبيرغ) في أقوى عروض WWE، فيما نجح (كوفي كينقيستون) في الحفاظ على لقب بطولة WWE.

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وفي منافسة مثيرة في الحدث الكبير سوبر شوداون حقق راندي أورتن الفوز على تريبل اتش، فيما تغلب النجم (سيث رولينز) على (بارون كوربن) في أولى نزالات ⁧‫سوبر شوداون جدة‬⁩ وينجح في الحفاظ على لقب بطولة اليونيفرسال، وفي ثاني النزالات حقق (فين بالور) لقب انتركونتيننتال، فيما تغلب (شين مكمان) على (رومان رينز) في عرض شهد تفاعلاً كبيراً من الجمهور.

وتفوق (لارس سوليفان) على فريق (لوتشا هاوس بارتي) ، فيما فاز (راندي أورتن) على (تريبل اتش) بعد منافسة مثيرة.

وتأتي منافسات WWE ضمن نشاطات وبرامج الهيئة بالتعاون مع برنامج جودة، التي نالت اهتمامًا كبيرًا من جميع فئات المجتمع.