شكرا لقرائتكم تعرف على مواعيد مباريات الأهلى والزمالك المتبقية فى الدورى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حددت لجنة المسابقات باتحاد الكرة، مواعيد المباريات المتبقية للأهلى والزمالك فى بطولة الدورى العام عقب بطولة كأس أمم أفريقيا 2019. وقامت اللجنة بوضع مواعيد مبدئية على اعتبار وصول منتخب مصر إلى نهائى البطولة فى 19 يوليو المقبل. كما حددت اللجنة مبارايات الزمالك أمام الجونة والإسماعيلى والأهلى أيام 22 و25 و29 يوليو. Advertisements فيما سيلعب الأهلى مع المقاولون والزمالك يومىّ 25 و29 من نفس الشهر. ويتصدر الأهلى يتصدر ترتيب جدول الدورى برصيد 74 نقطة، فيما يحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 68 نقطة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على مواعيد مباريات الأهلى والزمالك المتبقية فى الدورى... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.