شكرا لقرائتكم لاعبو المنتخب الوطنى يتناولون وجبة سناكس ضمن النظام الغذائى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل وضع الجهاز الفنى لمنتخب مصر بقيادة المكسيكى خافيير أجيرى بالإتفاق مع طباخ المنتخب أحمد فرج نظام غذائى للاعبين .
ويتضمن البرنامج الغذائى للمنتخب تناول اللاعبين وجبة سناكس بين الغذاء و العشاء و هى عبارة عن كورن فليكس و ساندويتشات مينى فراخ أو جبنة خالية الدسم.
ويخوض منتخب مصر حاليا معسكر مغلق بالإسكندرية فى إطار الإستعداد لخوض منافسات أمم أفريقيا التى ستسضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجارى و حتى 19 يوليو القادم .
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