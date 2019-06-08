شكرا لقرائتكم لاعبو المنتخب الوطنى يتناولون وجبة سناكس ضمن النظام الغذائى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وضع الجهاز الفنى لمنتخب مصر بقيادة المكسيكى خافيير أجيرى بالإتفاق مع طباخ المنتخب أحمد فرج نظام غذائى للاعبين .

ويتضمن البرنامج الغذائى للمنتخب تناول اللاعبين وجبة سناكس بين الغذاء و العشاء و هى عبارة عن كورن فليكس و ساندويتشات مينى فراخ أو جبنة خالية الدسم.

Advertisements

ويخوض منتخب مصر حاليا معسكر مغلق بالإسكندرية فى إطار الإستعداد لخوض منافسات أمم أفريقيا التى ستسضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجارى و حتى 19 يوليو القادم .