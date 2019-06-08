شكرا لقرائتكم الكاف ينعش خزينة الزمالك بـ"21" مليون جنيه خلال أيام... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد مصدر مسئول بنادى الزمالك، أن خزينة القلعة البيضاء سوف تستقبل خلال الأسبوع الجارى ما يقرب من 21 مليون جنيه وهى المكافأة المحددة من قبل الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" للفائز بلقب بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وقال المصدر، إن تلك القيمة سيخصم منها الكاف نسبته فى تذاكر المباريات بجانب الغرامات إن وجدت على النادى الأبيض خلال مشوار البطولة الأفريقية التى توج أبناء ميت عقبة بلقبها بعد الفوز على نهضة بركان المغربى فى النهائى بركلات الترجيح بنتيجة 5 / 3.

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ومن المنتظر أن يرسل الكاف خطابا رسمياً إلى نادى الزمالك خلال الأسبوع الجارى بشأن القيمة النهائية لمستحقات الأبيض من المكافأة بعد الخصومات التى ستحدث بشأن ما يستحق للاتحاد الأفريقى لدى النادى الأبيض.