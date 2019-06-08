"تايم سبورت" تذيع ودية نيجيريا وزيمبابوى مساء اليوم...

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جدة - عمرو شويل تذيع قناة "تايم سبورت" ، المباراة الودية بين نيجيريا وزيمبابوى فى السادسة مساء اليوم السبت ضمن استعدادات الفريقين لأمم افريقيا 2019. ويتابع جهاز المنتخب الوطنى المباراة جيدا ، خاصة وأن منتخب مصر سيواجه زيمبابوى فى إفتتاح أمم افريقيا يوم 21 يونيو الجارى باستاد القاهرة. Advertisements وكلف المدير الفنى للمنتخب المكسيكي خافيير أجيرى معاونيه بمتابعة المباراة وتقديم تقرير عنها لإكتشاف مواطن القوة والضعف فى المنافس.

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