شكرا لقرائتكم الأهلي يطالب الاتحاد الأفريقي بـ 350 ألف دولار... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طالب مسئولو النادي الأهلي، الاتحاد الافريقي لكرة القدم "كاف" بمستحقات القلعة الحمراء المتأخرة لدى الاتحاد الأفريقي. الأهلي يستحق مبلغ 350 ألف دولار لدى الكاف ولم يحصل عليهم حتى الأن مما دعاه إلى استفسار مسئولو القلعة الحمراء عن موعد تسديد المبلغ. Advertisements وودع الأهلي بطولة دوري أبطال افريقيا النسخة الأخيرة على يد صن داونز الجنوب الإفريقي بنتجة 5/1 .

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