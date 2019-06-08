شكرا لقرائتكم 4 أندية مصرية تتصارع على خطف نجم الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يتنافس 4 أندية مصرية على ضم أحمد مدبولى صانع ألعاب الزمالك، والذى تلقى عروض من الإسماعيلى والمصرى ووادى دجلة والجونة، للانتقال إلى أحدهما خلال الميركاتو الصيفي.

وكان أحمد مدبولى خارج حسابات المشاركة فى عهد السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى السابق للفريق الأبيض، حيث لم يشارك مع الزمالك هذا الموسم فى أي مباراة .

Advertisements

وأرجأ مدبولى حسم العروض التى وصلت إليه انتظارا للحصول على فرصة تحت قيادة خالد جلال المدير الفنى الحالى للفريق من عدمه خاصة إنه قد انضم لقائمة المعسكر الأخير أمام حرس الحدود بالدورى وتم استبعاده من القائمة النهائية للمباراة التى انتهت بالتعادل 1 / 1 لعدم الجاهزية الفنية لابتعاده عن المشاركة لفترة طويلة.