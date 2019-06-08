شكرا لقرائتكم إيهاب لهيطة يأمل حضور الجماهير لدعم المنتخب الوطنى فى وديتى تنزانيا وغينيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعرب إيهاب لهيطة مدير المنتخب الوطنى، عن أمله وثقته الكبيرة فى وجود المساندة الجماهير لدعم منتخب مصر فى برج العرب. ويخوض المنتخب مباراتين وديتين خلال معسكره المقام حاليا ببرج العرب أمام تنزانيا وغينيا، استعدادا لأمم افريقيا 2019. وأكد لهيطة فى تصريحات لقناة تايم سبورت، إن مباراتي تنزانيا وغينيا ستقاما يومىّ 13 و16 يونيو الجارى على الترتيب فى نفس الموعد التاسعة مساء. Advertisements وكان اجيري أعلن قائمة تضم 25 لاعبا للمعسكر وهم أحمد المحمدي (أستون فيلا الإنجليزي)، ووليد سليمان (الأهلي)، وعبدالله السعيد (بيراميدز)، وأحمد علي (المقاولون العرب)، ومحمد النني (أرسنال الإنجليزي)، ومحمد صلاح (ليفربول الإنجليزي)، وأحمد حجازي (ويست بروميتش الإنجليزي)، وعمر جابر (بيراميدز)، وأحمد الشناوي (بيراميدز)، ومروان محسن (الأهلي)، ومحمد أبو جبل (سموحة)، وطارق حامد (الزمالك)، وأحمد حسن كوكا (أولمبياكوس اليوناني)، وعلي غزال (فيرنس البرتغالي)، ومحمود حسن "تريزيجيه" (قاسم باشا التركي)، وعمرو وردة (أتروميتوس اليوناني)، وأيمن أشرف ومحمد الشناوي (الأهلي)، ومحمود حمدي "الونش" (الزمالك)، وباهر المحمدي (الإسماعيلي)، وأحمد أيمن منصور (بيراميدز)، ونبيل عماد "دونجا" (بيراميدز)، ومحمود عبدالرحيم "جنش" ومحمود علاء (الزمالك) وأحمد أبو الفتوح (سموحة).

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إيهاب لهيطة يأمل حضور الجماهير لدعم المنتخب الوطنى فى وديتى تنزانيا وغينيا... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.