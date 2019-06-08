شكرا لقرائتكم زكريا ناصف يستمتع بالعيد فى شواطئ الجونة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر نجم النادى الأهلى الأسبق وعضو لجنة التخطيط بالنادى زكريا ناصف صورته عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك أثناء تواجده على شاطىء فى الجونة فى عيد الفطر. وكتب ناصف : "العيد في الجونة، تمام ، ونرجع للشغل والرياضة ، عيد سعيد" Advertisements وقرر محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلى تشكيل لجنة للتخطيط لقطاع كرة القدم برئاسة الدكتور طه إسماعيل وتضم في عضويتها كلًا من زكريا ناصف وخالد بيبو. جاءت الاختيارات نظرا للخبرات الفنية والإدارية الكبيرة التي يتمتع بها هذا الثلاثي والذي يمثل أجيال كروية مختلفة ساهمت في نجاحات كثيرة للنادي. وتقوم لجنة التخطيط التي شكلها محمود الخطيب بإعداد خطة شاملة للنهوض بقطاع كرة القدم بما يحقق الإحترافية الكاملة في الأداء فنيًا وإداريًا على كافة مستويات القطاع ويضع الأهلي في المكانة التي تليق بتاريخه وتسعد جماهيره.

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