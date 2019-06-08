شكرا لقرائتكم طلائع الجيش ينتظر رد الزمالك لحسم مصير كابوريا و إسلام جمال... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تأخر الزمالك فى تحديد مصير الثنائى إسلام جمال وكابورياتسبب فى إرباك خريطة صفقات طلائع الجيش فى الميركاتو الصيفى .

وخاطب مسئولو الطلائع نظرائهم فى الزمالك لمعرفة الموقف النهائى للقلعة البيضاء من اللاعبان إسلام جمال وكابوريا ولم يتلقوا إجابات حاسمة حتى الان م .

ويملك طلائع الجيش 3 لاعبين معارين من الزمالك هم إسلام جمال مدافع الفريق، وأحمد موسى (كابوريا) لاعب الوسط ومصطفى محمد المهاجم الشاب ولكن الأخير حسمت إدارة القلعة البيضاء موقفها بعودته لقيادة خط هجوم الزمالك فى الموسم الجديد بعد تألقه اللافت للنظر هذا الموسم وتسجيله 12 هدفاً .

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فيما استقر مسئولو الطلائع على استمرار كابوريا وإسلام جمال مع الفريق الموسم الجديد لحاجة الفريق لخدماتهما انتظاراً للموقف النهائى للزمالك .

طلائع الجيش احتل المركز الثامن برصيد 41 نقطة بعدما لعب 34 مباراة فاز فى 10 لقاءات وتعادل فى 11 وخسر 13 مباراة وسجل لاعبوه 41 هدفا وتلقت شباكهم 39.