إنبى يفاوض الزمالك لتجديد استعارة روقة...

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جدة - عمرو شويل دخل مسئولو إنبى فى مفاوضات مع نادى الزمالك لتجديد استعارة محمد أشرف "روقة" لاعب وسط الفريق الأبيض المنتهى إعارته للنادى البترولى.
وانتقل روقة فى الصيف الماضى من الزمالك إلى إنبى على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد وظهر بمستوى جيد هذا الموسم مع الفريق البترولى حيث كان أحد عناصره الأساسية فى خط الوسط.
وأكد روقة رغبته فى الاستمرارا لمسئولى إنبى بعد انتهاء الإعارة وإنه ليس لديه مانع من اللعب مجددا للنادى البترولى حال الحصول على خدماته من الفريق الأبيض لمدة موسم إضافى خاصة إنه أعرب عن سعادته داخل منظومة إنبى ويرتبط بعلاقة جيدة مع لاعبى الفريق البترولى.
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