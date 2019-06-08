شكرا لقرائتكم الأهلي يرسل مذكرة عاجلة إلى اتحاد الكرة ويتمسك بحقوقه في الدوري... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أرسلت إدارة النادي الاهلي مذكرة إلى اتحاد الكرة صباح اليوم السبت تؤكد فيها عدم التفريط في حق الأهلي في بطولة الدوري هذا الموسم.

وكشفت المذكرة عن العديد من الوقائع التى لم يلتزم فيها اتحاد الكرة بمبدأ تكافؤ الفرص اوتطبيق قواعد اللعب النظيف هذا فضلا عن غياب العدالة بين الأندية خاصة عند تحديد مواعيد المباريات المتبقية من مسابقة الدوري.

وأكد الأهلي على قيام الاتحاد بتغيير مواعيد العديد من المباريات عقب الأعلان عنها وتأجيل المباريات المؤجلة للمنافسين ، وعدم المساواة في الفارق الزمني بين المباريات ومابين لقاءات الأهلي الذي أدى مباراة كل 72 ساعة على مدار ثمان مواجهات في الوقت الذي لم يلتزم فيه المنافس بهذا الفارق الزمني عند إقامة مؤجلاته.

وكذلك تطرقت مذكرة النادي الى عدم تقدير عامل الوقت من جانب اتحاد الكرة والذي عمل على إستهلاكه وكان كافيًا لإستكمال مسابقة الدوري قبل إنطلاق بطولة الأمم الافريقية وتجاهل الاتحاد للإساءات العلانية التي جاءت في حق القائمين على إدارة اللعبة والحكام من مسئولين في المنظومة الرياضية دون حسيب أو رقيب.

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وكشف الاهلي فى مذكرته عن مسؤلية الاتحاد بشأن أزمة القيد فى القائمة الافريقية فى نسختها الجديدة خصوصا وان الاتحاد لم ينتبه عند تأجيل المباريات لمشكلة القيد الافريقي والازمة التى سوف تواجهها الاندية المصرية المشاركة فى بطولات الاتحاد الافريقى “كاف” سواء فيما يتعلق بقيد اللاعبين الجدد وحرمانهم من المشاركة فى الادوار الاولى من البطولة نظرا لعدم قيدهم فى المواعيد المحددة سلفا بسبب عدم انتهاء المسابقة المحلية مبكرًا.

وجاء في المذكرة أن الاهلى يحرص دائما على المعاونة للارتقاء بالكرة المصرية وارثاء القيم الرياضية ومستمر فى قناعاته الراسخة فى تطبيق قواعد اللعب النظيف لذا فان النادى يحتفظ بكافة حقوقه الكاملة فى بطولة الدورى العام للموسم الجارى وما سوف يتخذه مجلس الادارة من قرارات فى اجتماعه المقرر خلال ساعات بشان كافة الملاحظات السابق الاشارة اليها والتى تم رصدها بوقائع مثبتة على مدار الموسم الحالى.