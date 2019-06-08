شكرا لقرائتكم جدو الصغير يستعد للرحيل عن سموحة ويفاضل بين 4 أندية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يفاضل محمد حمدي زكي مهاجم سموحة بين عددة عروض، تمهيداً للرحيل عن سموحة نهاية الموسم الجاري، فى ظل رغبة اللاعب فى خوض تجربة جديدة خلال المرحلة المقبلة.

وكان حمدى زكى الملقب بجدو الصغير تلقى عددة عروض محلية أبرزها من أندية وادي دجلة والمقاولون ومصر المقاصة والاتحاد السكندري، فى الوقت الذي أبدت أحد الأندية الخليجية رغبة فى ضم نجم الأهلى السابق.

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ويحسم جدو خلال الساعات القليلة المقبلة وجهته الجديدة بعدما استقر بشكل نهائي على الرحيل عن الفريق السكندري.