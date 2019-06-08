صدمة جديدة تهز الكاف

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كشفت تقارير إعلامية دولية عن وجود أزمة جديد متعلقة بالفساد ستهز الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف عقب التحقيق مع أحمد أحمد رئيس الاتحاد أمس في فرنسا.

وكشفت الإذاعة المغربية راديو مارس والتي ينطلق أثيرها من الدار البيضاء عن طلب القضاء النيجيري من أماجو بينيك رئيس الاتحاد النيجيري لكرة القدم والنائب الأول لرئيس الكاف الامتثال أمامه ليواجه تهم بالاختلاس موجهة إليه.

ومن المفترض –حسب ما قالته الإذاعة- أن يخضع بينيك مع 4 مسئولين آخرين للتحقيق من جانب القضاء في بلاده على خلفية اختلاس 8.5 مليون دولار كان من المفترض...