الأهلي يستفسر من "كاف" عن موعد تسديد 350 ألف دولار

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استفسر مسئولو النادى الأهلي من نظرائهم فى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عن مستحقات القلعة الحمراء المتأخرة لدى الاتحاد الأفريقى. ويستحق للأهلي مبلغ 350 ألف دولار لدى الكاف ولم يحصل النادى على هذا المبلغ حتى الآن، لذا استفسر مسئولو القلعة الحمراء عن موعد تسديد هذا المبلغ. يذكر أن الأهلي ودّع بطولة دوري أبطال افريقيا النسخة الأخيرة على يد صن داونز الجنوب الأفريقى.

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