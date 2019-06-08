ساندوتشات مينى سناكس ومقرمشات للاعبى المنتخب فى معسكر الإسكندرية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الجهاز الفنى لمنتخب مصر، بقيادة المكسيكى خافيير أجيرى، على وضع نظام غذائى للاعبين بالاتفاق مع طباخ المنتخب أحمد فرج. وتضمن البرنامج الغذائى للمنتخب تناول اللاعبين وجبة سناكس بين الغداء والعشاء، وهى عبارة عن ساندويتشات مينى فراخ أو جبنة خالية الدسم ومقرمشات. ويتواجد حاليا منتخب مصر فى معسكر مغلق بالإسكندرية فى إطار الاستعداد لخوض منافسات أمم أفريقيا 2019 التى تسضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجارى و حتى 19 يوليو المقبل.

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