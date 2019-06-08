"تايم سبورت" تنقل ودية نيجيريا وزيمبابوى فى السادسة مساء اليوم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنقل قناة "تايم سبورت" فى السادسة مساء اليوم السبت، مباراة نيجيريا وزيمبابوى الودية التى تقام فى إطار استعدادات الفريقين لامم افريقيا 2019. وتحظى هذه المباراة بمتابعة جهاز المنتخب الوطنى، لاسيما أن منتخب مصر سيواجه زيمبابوى فى افتتاح أمم افريقيا يوم 21 يونيو الجارى باستاد القاهرة. وكلف أجيرى معاونيه بمتابعة المباراة وتقديم تقرير عنها لاكتشاف مواطن القوة والضعف فى المنافس.

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