سوبر كورة.. هل يرحل على معلول للدورى السعودى؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى النادى الأهلى عرضاً من نظيره الأهلى السعودى، يطلب فيه شراء عقد التونسي على معلول ظهير أيسر الفريق الأحمر بداية من الموسم المقبل. لمعرفة هل سيرحل على معلول للدوري السعودى؟.. اضغط هنا

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