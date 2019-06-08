شكرا لقرائتكم خبر عن رسمياً.. فيفا يقر تعديلات جديدة فى قوانين كرة القدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتمد الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، برئاسة جيانى إنفانتينو، بعض التعديلات الجديدة على قوانين كرة القدم والتى سيتم تطبيقها على جميع البطولات اعتبارا من 1 يونيو الجارى.

ونشرت الصفحة الرسمية لاتحاد الكرة نص التعديلات الجديدة، وجاءت كالتالى:

- إذا تم إيقاف الكرة داخل منطقة الجزاء فإن الإسقاط سيكون لحارس المرمى فقط، وإذا تم إيقافها خارج منطقة الجزاء فإن الإسقاط سيكون للاعب واحد وهو آخر من لمس الكرة قبل إيقافها.

ثانياً : الأخطاء



•• لن يُسمح للاعبى الفريق بالوقوف بحائط الصد مع لاعبى الخصم عند الأخطاء بشكل قريب وواضح، وإذا وقف بجانهم ونُفذ الخطأ فيعتبر خطأ معاكسا.

وقوف لاعبى الفريق مع لاعبي الخصم بالأخطاء ليس له فائدة ويتسببون بإضاعة الوقت والاحتكاكات.

ثالثاً: عقوبات الاحتفال بالهدف

• العقوبة التى تصدر من الحكم بعد الاحتفال غير القانونى (مثل نزع القميص) وتم إلغاء الهدف، فإن العقوبة تبقى ولا تُزال.

رابعاً: ركلة المرمى



• السماح للاعب باستقبال الكرة من صديقه الحارس حتى وإن كان اللاعب داخل منطقة الجزاء.

الفائدة :



• سيساعد على السرعة باللعب.

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خامساً : قرعة الحكم



• الفريق الذى يفوز بالقرعة له الحق فى اختيار لعب ركلة البداية أو المرمى الذي يُهاجم عليه (سابقًا اذا فاز بالقرعة يختار المرمى يهاجم عليه).

سادساً : التبديلات



• عندما يتم تغيير لاعب فعليه مغادرة الملعب من أقرب خط خروج له من الملعب

الفائدة:



- عدم إضاعة الوقت.

سابعاً : ضربات الجزاء



1- يمكن لمنفذ ضربة الجزاء الحصول على علاج أو تقييم سريع من الطاقم الطبي قبل التنفيذ.

2- غير مسموح لحارس المرمى لمس العارضة أو الشباك ويجب أن يضع على الأقل جزء من قدم واحدة على خط المرمى عند تنفيذ ضربة الجزاء.

ثامناً : لمسة اليد



• أي لمسة يد يعتبر خطأ حتى ولو لم تكن بشكل متعمد.

تاسعاً : الإنذارات



• اذا قرر الحكم إشهار بطاقة صفراء أو حمراء لكن الفريق الآخر قام بصنع فرصة تسجيل فيمكن للحكم تأجيل إشهار البطاقة حتى نهاية الهجمة.

- سابقًا اذا قرر إشهار بطاقة حمراء الحكم يُوقف المباراة.