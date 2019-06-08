شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد مدبولى يتلقى 4 عروض تمهيداً للرحيل عن الزمالك نهاية الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى أحمد مدبولى، صانع ألعاب الزمالك، 4 عروض من خلال وكلاء اللاعبين من أندية الإسماعيلى والمصرى ووادى دجلة والجونة، للانتقال إلى أحدهم فى فترة الانتقالات الصيفية.

ولم يشارك مدبولى مع الزمالك هذا الموسم فى أي مباراة وخرج تماما من حسابات المشاركة فى عهد السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى السابق للفريق الأبيض.

وفضل مدبولى إرجاء حسم العروض التى وصلت إليه انتظارا لمدى إمكانية الحصول على فرصة تحت قيادة خالد جلال المدير الفنى الحالى للفريق من عدمه، خاصة أنه انضم لقائمة المعسكر الأخير أمام حرس الحدود بالدورى، تحت قيادة خالد جلال إلا أنه استبعده من القائمة النهائية للمباراة التى انتهت بالتعادل 1 / 1 لعدم الجاهزية الفنية لابتعاده عن المشاركة لفترة طويلة.