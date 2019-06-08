شكرا لقرائتكم خبر عن زكريا ناصف على شاطئ الجونة قبل بداية رحلة التخطيط للأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر زكريا ناصف، نجم النادى الأهلى السابق وعضو لجنة التخطيط بالنادى، صورة على أحد شواطئ الجونة فى عيد الفطر عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك.

وكتب زكريا ناصف، "العيد فى الجونة، تمام، ونرجع للشغل والرياضة، عيد سعيد".

وكان محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلى والمفوض من المجلس بشئون كرة القدم قد قرر تشكيل لجنة للتخطيط لقطاع كرة القدم برئاسة الدكتور طه إسماعيل وتضم في عضويتها كلًا من زكريا ناصف وخالد بيبو.

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جاءت هذه الاختيارات في ضوء الخبرات الفنية والإدارية الكبيرة التي يتمتع بها هذا الثلاثي والذي يمثل أجيال كروية مختلفة ساهمت في نجاحات كثيرة للنادي.

وتقوم لجنة التخطيط التي شكلها محمود الخطيب بإعداد خطة شاملة للنهوض بقطاع كرة القدم بما يحقق الإحترافية الكاملة في الأداء فنيًا وإداريًا على كافة مستويات القطاع ويضع الأهلي في المكانة التي تليق بتاريخه وتسعد جماهيره.

زكريا ناصف فى الجونة

