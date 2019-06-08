شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى يطلب تجديد استعارة "روقة" من الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر مسئولو إنبى على الدخول فى مفاوضات مع نادى الزمالك من أجل تجديد استعارة محمد أشرف روقة لاعب وسط الفريق الأبيض المنتهى إعارته للنادى البترولى.

وكان روقة قد انتقل فى الصيف الماضى من الزمالك إلى إنبى على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد وظهر بمستوى جيد هذا الموسم مع الفريق البترولى حيث كان أحد عناصره الأساسية فى خط الوسط.

وأعرب روقة لمسئولى إنبى على هامش انتهاء الإعارة إنه ليس لديه مانع من الاستمرار بالنادى البترولى حال الحصول على خدماته من الفريق الأبيض لمدة موسم إضافى خاصة إنه أعرب عن سعادته داخل منظومة إنبى ويرتبط بعلاقة جيدة مع لاعبى الفريق البترولى.