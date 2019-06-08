شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو الزمالك يتسلمون 100 ألف جنيه نقداً تحفيزاً لحسم لقب الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر مطلع بنادى الزمالك أن لاعبى الفريق الأبيض تسلموا 100 ألف جنيه من خزينة القلعة البيضاء بشكل فورى، بعد رفع الحظر عن المستحقات من قبل مجلس إدارة النادى الأبيض.

وقال المصدر ذاته، إن الـ100 ألف جنيه التى تسلمها اللاعبين عبارة عن نصف مكافأة التتويج ببطولة الكونفدرالية الأفريقية، حيث كشف مجلس الأبيض أنه وفقا للائحة فإن مكافأة التتويج ببطولة الكونفدرالية 200 ألف جنيه لكل لاعب، والتى حصد الأبيض لقبها بعد الفوز على نهضة بركان المغربى فى النهائى بركلات الترجيح.

وجاء صرف المكافآت للاعبين لتحفيزهم على الفوز بالمباريات المتبقية للفريق الأبيض فى بطولة الدورى أمام الجونة والإسماعيلى والأهلى لحصد لقب البطولة، حيث ربط مجلس الأبيض بين التتويج بالدورى وصرف المتبقى من مكافأة الكونفدرالية وكذلك صرف مكافأة خاصة للتتويج بهذا اللقب.