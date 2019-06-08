شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مواعيد مباريات الأهلى والزمالك فى الدورى بعد أمم افريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقرت لجنة المسابقات باتحاد الكرة على مواعيد المباريات المتبقية للأهلى والزمالك عقب بطولة أمم افريقيا 2019.

ووضعت اللجنة مواعيد مبدئية على اعتبار أن منتخب مصر سيصل إلى المباراة النهائية المقرر لها يوم 19 يوليو المقبل.

واستقرت اللجنة على أن يخوض الزمالك مبارياته أمام الجونة والإسماعيلى والأهلى أيام 22 و25 و29 يوليو، بينما يلعب الأهلى مع المقاولون والزمالك يومىّ 25 و29 من نفس الشهر.

يذكر أن الأهلى يتصدر حاليا جدول الدورى برصيد 74 نقطة، بينما يحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 68 نقطة.