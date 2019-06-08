اخبار الرياضه

تعرف على مواعيد مباريات الأهلى والزمالك فى الدورى بعد أمم افريقيا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مواعيد مباريات الأهلى والزمالك فى الدورى بعد أمم افريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقرت لجنة المسابقات باتحاد الكرة على مواعيد المباريات المتبقية للأهلى والزمالك عقب بطولة أمم افريقيا 2019.

ووضعت اللجنة مواعيد مبدئية على اعتبار أن منتخب مصر سيصل إلى المباراة النهائية المقرر لها يوم 19 يوليو المقبل.

واستقرت اللجنة على أن يخوض الزمالك مبارياته أمام الجونة والإسماعيلى والأهلى أيام 22 و25 و29 يوليو، بينما يلعب الأهلى مع المقاولون والزمالك يومىّ 25 و29 من نفس الشهر.

يذكر أن الأهلى يتصدر حاليا جدول الدورى برصيد 74 نقطة، بينما يحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 68 نقطة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على مواعيد مباريات الأهلى والزمالك فى الدورى بعد أمم افريقيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا