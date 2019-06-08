شكرا لقرائتكم خبر عن جماهير أوزبكستان تهتف لمحمد صلاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هتفت جماهير مدينة ابديجن فى أوزبكستان للاعبى المنتخب الأولمبى خلال تواجدهم فى فندق الإقامة استعدادا لخوض وديتين مع المنتخب الأوزبكى ضمن استعداداته لأمم افريقيا المؤهلة للأولمبياد. كما هتفت الجماهير لمحمد صلاح نجم ليفربول ومنتخب مصر الأول، والذى فاز مؤخرا ببطولة دورى أبطال أوربا على حساب توتنهام الإنجليزى. واصطحب الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأولمبى بقيادة شوقى غريب 26 لاعباً لوديتى أوزبكستان وهم: عمر رضوان وعمر صلاح و محمد صبحى ومصطفى شوبير وأسامة جلال و محمود الجزار وأحمد رمضان وأحمد أيمن ومحمد عبد السلام ومحمد صادق وأحمد سعيد وكريم العراقى وأكرم توفيق وأحمد يوسف وغنام محمد وناصر ماهر وإمام عاشور وأحمد حمدى وشريف رضا وعمار حمدى وصلاح محسن وناصر منسي ومصطفي محمد وكريم يحيى وعمر مرموش وأحمد ياسر ريان، بينما تم استبعاد الرباعى رمضان صبحى وأحمد مصطفى ومحمود مرعى وعبد الرحمن مجدى.

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