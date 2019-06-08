شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يكشف تطورات أزمة جدول الدورى فى خطاب رسمى للجبلاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أرسلت إدارة النادى الأهلى، صباح اليوم السبت، مذكرة إلى اتحاد الكرة تؤكد فيها عدم التفريط فى حق النادى ببطولة الدورى هذا الموسم، وكشفت المذكرة العديد من الوقائع التى لم يلتزم فيها اتحاد الكرة بمبدأ تكافؤ الفرص أو تطبيق قواعد اللعب النظيف، فضلاً عن غياب العدالة بين الأندية، خاصة عند تحديد مواعيد المباريات المتبقية من مسابقة الدورى.

ورصدت إدارة النادى تغيير الاتحاد مواعيد العديد من المباريات عقب الإعلان عنها وتأجيل المباريات المؤجلة للمنافسين، وعدم المساواة فى الفارق الزمنى بين المباريات ومابين لقاءات الأهلى الذى أدى مباراة كل 72 ساعة على مدار ثمان مواجهات، فى الوقت الذى لم يلتزم فيه المنافس بهذا الفارق الزمنى عند إقامة مؤجلاته.

وأشارت مذكرة النادى إلى عدم تقدير عامل الوقت من جانب اتحاد الكرة والذى عمل على استهلاكه وكان كافيًا لاستكمال مسابقة الدورى قبل انطلاق بطولة الأمم الأفريقية، وتجاهل الاتحاد للإساءات العلانية التى جاءت فى حق القائمين على إدارة اللعبة والحكام من مسئولين فى المنظومة الرياضية دون حسيب أو رقيب.

وكشف الأهلى، فى مذكرته، عن مسئولية الاتحاد بشأن أزمة القيد بالقائمة الأفريقية فى نسختها الجديدة، خصوصا أن الاتحاد لم ينتبه عند تأجيل المباريات لمشكلة القيد الأفريقى والأزمة التى سوف تواجهها الأندية المصرية المشاركة فى بطولات الاتحاد الافريقى “كاف” سواء فيما يتعلق بقيد اللاعبين الجدد وحرمانهم من المشاركة فى الأدوار الأولى من البطولة نظرا لعدم قيدهم فى المواعيد المحددة سلفا بسبب عدم انتهاء المسابقة المحلية مبكرًا.

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وجاء فى المذكرة أن الأهلى يحرص دائماً على المعاونة للارتقاء بالكرة المصرية وإرثاء القيم الرياضية ومستمر فى قناعاته الراسخة فى تطبيق قواعد اللعب النظيف، لذا فإن النادى يحتفظ بكافة حقوقه الكاملة فى بطولة الدورى العام للموسم الجارى وما سيتخذه مجلس الإدارة من قرارات فى اجتماعه المقرر خلال ساعات بشان كافة الملاحظات السابق الإشارة اليها والتى تم رصدها بوقائع مثبتة على مدار الموسم الحالى.























