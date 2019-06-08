خزينة الزمالك تستقبل 20 مليون جنيه مكافأة الكونفدرالية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):

تستقبل خزينة الزمالك خلال الأسبوع الجاري مبلغ 20 مليون جنيه عبارة عن المكافأة التي سيحصل عليها النادي من قبل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بعد حصد لقب بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وأكد مصدر بمجلس القلعة البيضاء أن هذه القيمة سيخصم منها الكاف نسبته في تذاكر المباريات، بجانب قيمة أي غرامة موقعة على الزمالك إن وُجدت غرامات على النادي الأبيض خلال مشواره بالبطولة.

ومن المقرر أن يرسل الكاف خطابا رسميًا إلى نادي الزمالك خلال الأيام المقبلة بشأن القيمة النهائية لمستحقات الأبيض من المكافأة، بعد الخصومات التي سيتم توقيعها.

يُذكر أن الزمالك تُوج بلقب الكونفدرالية لأول مرة في تاريخ النادي بعد الفوز على نهضة بركان المغربي في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب برج العرب بالإسكندرية.