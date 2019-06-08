مصدر: المقاصة يسعى لاستعادة هداف الدوري الأسبق من الأهلي نهائياً

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:
كشف مصدر مسؤول بمصر المقاصة عن رغبة ناديه في التعاقد مع أحمد الشيخ، صانع ألعاب الأهلي، بصورة نهائية مع بداية الموسم الكروي المقبل (2019-2020).
الأهلي كان قد تعاقد مع أحمد الشيخ من المقاصة فى صيف 2015 لمدة خمس سنوات ولكنه أعاره بعدها بعام ليحقق اللاعب لقب هداف الدوري موسم 2016-2017 .
وقال المصدر، في تصريحات لمصراوي: "سنقدم عرضا رسميا للأهلي خلال الفترة المقبلة من أجل الحصول على خدمات الشيخ بصورة نهائية، وليس على سبيل الإعارة".
وأضاف: "حتى الأن لم نتفاوض مع الأهلي، وننتظر الأسماء التي ينوي الجهاز الفني بقيادة مارتن لاسارتي الاستغناء عنها سواء بالإعارة أو البيع النهائي، وبعدها سنقدم عرضا رسميا".
وأتم: "لا نعرف رغبة أحمد الشيخ حتى الآن سواء بموافقته على الإعارة فقط أو الرحيل النهائي مثلما حدث مع ميدو جابر، لكن اللاعب على رأس أولوياتنا في الصيف ونأمل أن يكون متواجدًا مع النادي الفيومي في الموسم المقبل".
يذكر أن الشيخ غاب عن المشاركة مع الأهلي في وجود مارتن لاسارتي، حيث خرج من الحسابات الفنية تمامًا، ليقترب من الرحيل عن ناديه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
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