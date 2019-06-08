بعد انتقاله لريال مدريد.. هازارد الأغلى في تاريخ إنجلترا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعلن ريال مدريد الإسباني ضم البلجيكي إدين هازارد، لاعب تشيلسي الإنجليزي، كرابع صفقات النادي الملكي، في إطار تدعيم صفوف الفريق، استعدادًا للموسم الجديد (2019-2020).

ووقع صاحب الـ28 عامًا على عقد مدته خمس سنوات مع ريال مدريد مع تقاضيه 400 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا، لكن النادي الإسباني لم يكشف عن القيمة المالية للصفقة.

وأشارت تقارير صحفية إسبانية إلى أن قيمة الصفقة قُدرت بأكثر من 130 مليون جنيه إسترليني، ليصبح هازارد أغلى لاعب في تاريخ إنجلترا، وفقًا لصحيفة "تليجراف" البريطانية.

وتجاوز هازارد قيمة صفقة انتقال البرازيلي فيليب كوتينيو من ليفربول الإنجليزي إلى برشلونة الإسباني، التي كلفت خزائن النادي الكتالوني 106 مليون جنيه إسترليني في يناير 2018.

وسيتم تقديم النجم البلجيكي لوسائل الإعلام في 13 من الشهر الجاري بملعب "سانتياجو برنابيو" بعد اجتيازه الفحص الطبي.

ونستعرض في القائمة التالية أغلى 10 صفقات في تاريخ إنجلترا:

1- إدين هازارد: 130 مليون جنيه إسترليني، من تشيلسي إلى ريال مدريد 2019.

2- فيليب كوتينيو: 106.4 مليون جنيه إسترليني، من ليفربول إلى برشلونة 2018.

Advertisements

3- بول بوجبا: 89 مليون جنيه إسترليني، من يوفنتوس إلى مانشستر يونايتد 2016.

4- جاريث بيل: 85.3 مليون جنيه إسترليني، من توتنهام إلى ريال مدريد 2013.

5- كريستيانو رونالدو: 80 مليون جنيه إسترليني، من مانشستر يونايتد إلى ريال مدريد 2009.

6- روميلو لوكاكو: 75 مليون جنيه إسترليني، من إيفرتون إلى مانشستر يونايتد 2017.

7- فيرجيل فان دايك: 75 مليون جنيه إسترليني، من ساوثهامبتون إلى ليفربول 2018.

8- كيبا أريزابالاجا: 72.1 مليون جنيه إسترليني، من أتلتيك بيلباو إلى تشيلسي 2018.

9- لويس سواريز: 65 مليون جنيه إسترليني، من ليفربول إلى برشلونة 2014.

10- رياض محرز: 60 مليون جنيه إسترليني، من ليستر سيتي إلى مانشستر سيتي 2018.