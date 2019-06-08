هازارد بقميص ريال مدريد.. من يحتاج للآخر بدرجة أكبر؟

بعد خمس سنوات دون إبرام صفقة مدوية، تعاقد ريال مدريد مع إيدن هازارد ليحاول العملاق الإسباني استعادة مكانته كأفضل فريق في أوروبا، بينما يأمل اللاعب البلجيكي أيضاً أن يساعده فريقه الجديد على الوصول إلى أعلى المستويات.

وتوصل ريال إلى اتفاق بضم اللاعب البالغ عمره 28 عاماً من تشيلسي بعقد لمدة خمس سنوات أمس الجمعة مقابل حوالي 100 مليون يورو (113.35 مليون دولار)، وفقاً لتقارير.

وبات هازارد بذلك يتقاسم مع غاريث بيل لقب صاحب أكبر صفقة انتقال إلى ريال مدريد، بعدما انضم اللاعب الويلزي قادماً من توتنهام هوتسبير في 2013.

وأصبح أيضاً صاحب أول صفقة ضخمة إلى ريال منذ تعاقد النادي مع جيمس رودريغيز مقابل 80 مليون يورو، بعدما تصدر قائمة هدافي كأس العالم 2014.

لكن في الوقت الذي وصل فيه اللاعب الكولومبي إلى الفريق المتوج آنذاك بلقب دوري أبطال أوروبا، فإن هازارد سيلتحق بتشكيلة قدمت موسماً محبطاً ولم تحرز خلاله أي لقب وأنهت الدوري الإسباني بفارق 19 نقطة خلف برشلونة البطل.

ورغم أن ريال حاول ضم هازارد منذ سنوات فإن قدومه حالياً يعد خطوة واحدة في عملية بناء ضخمة تحت قيادة المدرب زين الدين زيدان، في ظل أنه تعاقد بالفعل مع المهاجم الصربي لوكا يوفيتش والمدافع البرازيلي إيدر ميليتاو.

ويشتهر زيدان بإعجابه بلاعب ليل الفرنسي السابق وسيأمل أن يساعد أسلوب هازارد في الاستحواذ على الكرة ومراوغة المنافسين ببراعة أن يضيف قوة لخط هجوم وينجح في تعويض تراجع الفريق في تسجيل الأهداف منذ رحيل كريستيانو رونالدو الهداف التاريخي للنادي، عندما انتقل إلى يوفنتوس العام الماضي.

وعانى ريال مدريد لكي يسجل الأهداف منذ رحيل رونالدو، وإخفاق الويلزي بيل وماركو أسينسيو في الوصول إلى مستوى التوقعات العالية، ومن المنتظر أن يشغل هازارد هذا الفراغ باللعب في مركز الجناح الأيسر مع حرية التحرك في الجزء الهجومي.

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ويملك اللاعب البلجيكي سجلاً رائعاً في تسجيل وصناعة الأهداف مع تشيلسي في السنوات الأخيرة، لكن تحت قيادة المدرب الإيطالي ماوريتسيو ساري في الموسم المنصرم كان هازارد خطيراً جداً.

وسجل هازارد 16 هدفاً في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، وصنع 15 هدفاً، ليحتل تشيلسي المركز الثالث، قبل أن يحرز اللاعب البلجيكي هدفين ويصنع هدفاً في الفوز 4-1 على آرسنال في نهائي الدوري الأوروبي.

ألقاب رفيعة

ومع تراجع تشيلسي خلف مانشستر سيتي وليفربول في إنجلترا، يترك هازارد ستامفورد بريدج وسط رغبة كبيرة في المنافسة مجدداً على الألقاب الكبيرة خاصة لقب دوري أبطال أوروبا الذي لم يحرزه بعد.

ورغم الموسم الماضي المتواضع لريال فإن هازارد سينضم لتشكيلة تحمل خبرة أوروبية هائلة ويملك النادي الرقم القياسي في التتويج باللقب القاري برصيد 13 مرة.

وفي ظل قدرة هازارد على مراوغة المدافعين وصناعة الأهداف للزملاء، فإنه من المتوقع أن يشكل ثنائياً قوياً مع كريم بنزيما، الذي قدم أحد أفضل مواسمه رغم النتائج المحبطة للفريق بأكمله.

وقضى بنزيما سنوات في خدمة رونالدو بالملعب، لكن هازارد يسجل ويصنع الأهداف بنفس الكفاءة، وسيستمتع المهاجم الفرنسي بالشراكة الهجومية الجديدة.

وفي تشيلسي بدا أن هازارد يفعل كل شيء بنفسه، لكن إذا نجح زيدان في إعادة بناء تشكيلة ريال فإن اللاعب البلجيكي سيحظى بالكثير من الدعم في سانتياغو برنابيو.