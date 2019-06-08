تعرف على أبرز مباريات اليوم في التصفيات المؤهلة إلى يورو 2020

تستكمل اليوم مباريات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020"، والتي ستشهد العديد من المواجهات الحاسمة.

فيستضيف منتخب كرواتيا نظيره ويلز على ملعب، استاد جرادسكي، في إطار مباريات المجموعة الخامسة من التصفيات.

ويسعى منتخب كرواتيا لتحقيق الفوز، حيث يحتل المركز الثالث في المجموعة برصيد 3 نقاط، بعد فوزه على آذربيجان وهزيمته من المجر.

اما المنتخب الويلزي، فإنه يحتل المركز الثاني في المجموعة ولكنه لعب مباراة واحدة فقط أمام سلوفاكيا وتمكن من الفوز بهدف نظيف.

موعد مباراة كرواتيا وويلز :

ستنطلق مباراة كرواتيا ويلز في الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة، والرابعة بتوقيت مكة المكرمة والخامسة بتوقيت أبوظبي.

وفي المجموعة الثالثة يستعد منتخب روسيا البيضاء لمواجهة صعبة أمام، ألمانيا على ملعب بوريسوف أرينا.

ويحتل منتخب ألمانيا المركز الثالث في المجموعة بعد خوض مباراة واحدة امام هولندا وتمكن من تحقيق الفوز فيها.

فيما يبحث منتخب روسيا البيضاء عن تحقيق نتيجة إيجابية، خاصة مع تذيله المجموعة بلا رصيد من النقاط، بعد تلقيه الهزيمة في مباراتين.

موعد مباراة روسيا البيضاء وألمانيا :

تنطلق مباراة روسيا البيضاء وألمانيا في التاسعة إلا ربع بتوقيت القاهرة، والعاشرة إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر إلا ربع بتوقيت أبو ظبي.

وفي المجموعة التاسعة يلتقي منتخب بلجيكا أمام كازاخستان، على ملعب الملك بودوان.

ويسعى المنتخب البلجيكي لإحكام سيطرته على صدارة المجموعة، والتي يتصدرها برصيد 6 نقاط بعد تحقيقه فوزين، بينما كازاخستان المركز الرابع برصيد 3 نقاط من فوز وهزيمة.

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موعد مباراة بلجيكا و كازاخستان والقنوات الناقلة:

تنطلق مباراة بلجيكا و كازاخستان في التاسعة إلا ربع بتوقيت القاهرة، والعاشرة إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر إلا ربع بتوقيت أبو ظبي.

وسيتم نقل المباراة على قناة beIN SPORTS HD 3

وفي المجموعة العاشرة تنطلق مباراة قوية على الصدارة، حينما يستضيف منتخب اليونان نظيره الإيطالي، على ملعب أثينا الأولمبي "سحيروس لويس".

حيث يحتل منتخب إيطاليا المركز الأول برصيد 6 نقاط، بعد تحقيقه فوزين، متقدماً على منتخب اليونان صاحب المركز الثاني برصيد 4 نقاط.

موعد مباراة اليونان وإيطاليا والقنوات الناقلة :

تنطلق مباراة اليونان وإيطاليا في التاسعة إلا ربع بتوقيت القاهرة، والعاشرة إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر إلا ربع بتوقيت أبو ظبي.

وسيتم نقل المباراة بشكل مباشر على قناة beIN SPORTS HD 4

وتختتم المباريات اليوم بلقاء قوي بين تركيا وفرنسا، على ملعب توركو أرينا، في إطار مباريات المجموعة الثامنة.

ويلتقي الفريقان في لقاء قوي، حيث يحتل منتخب فرنسا المركز الأول برصيد 6 نقاط من فوزين متتاليين، متفوقًا بفارق الأهداف على نظيره التركي.

موعد مباراة تركيا وفرنسا والقنوات الناقلة :

تنطلق مباراة تركيا وفرنسا في التاسعة إلا ربع بتوقيت القاهرة، والعاشرة إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر إلا ربع بتوقيت أبو ظبي.

وسيتم نقل المباراة على قناة beIN SPORTS HD 1