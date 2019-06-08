الأهلي يرسل مذكرة إلى إتحاد الكرة بسبب موعد مباريات الدوري

أرسلت إدارة النادي الأهلي صباح اليوم السبت مذكرة إلى اتحاد الكرة تؤكد فيها عدم التفريط في حق النادي في بطولة الدوري هذا الموسم وكشفت المذكرة عن العديد من الوقائع التى لم يلتزم فيها اتحاد الكرة بمبدأ تكافؤ الفرص اوتطبيق قواعد اللعب النظيف هذا فضلا عن غياب العدالة بين الأندية خاصة عند تحديد مواعيد المباريات المتبقية من مسابقة الدوري.
ورصدت إدارة النادي قيام الاتحاد بتغيير مواعيد العديد من المباريات عقب الأعلان عنها وتأجيل المباريات المؤجلة للمنافسين ، وعدم المساواة في الفارق الزمني بين المباريات ومابين لقاءات الأهلي الذي أدى مباراة كل 72 ساعةعلى مدار ثمان مواجهات.
في الوقت الذي لم يلتزم فيه المنافس بهذا الفارق الزمني عند إقامة مؤجلاته وتطرقت مذكرة النادي الى عدم تقدير عامل الوقت من جانب اتحاد الكرة والذي عمل على إستهلاكه وكان كافيًا لإستكمال مسابقة الدوري قبل إنطلاق بطولة الأمم الافريقية. وتجاهل الاتحاد للإساءات العلانية التي جاءت في حق القائمين على إدارة اللعبة والحكام من مسئولين في المنظومة الرياضية دون حسيب أو رقيب.
وكشف النادى فى مذكرته عن مسؤلية الاتحاد بشأن ازمة القيد فى القائمة الافريقية
وجاء في المذكرة أن الاهلى يحرص دائما على المعاونة للارتقاء بالكرة المصرية وارساء القيم الرياضية ومستمر فى قناعاته الراسخة فى تطبيق قواعد اللعب النظيف لذا فان النادى يحتفظ بكافة حقوقه الكاملة فى بطولة الدورى العام للموسم الجارى, وما سوف يتخذه مجلس الادارة من قرارات فى اجتماعه المقرر خلال ساعات بشان كافة الملاحظات السابق الاشارة اليها والتى تم رصدها بوقائع مثبتة على مدار الموسم الحالى.
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