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مانشستر يونايتد يترقب موقف كوتينيو مع برشلونة

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يترقب مانشستر يونايتد الإنجليزي موقف فيليب كوتينيو لاعب وسط الإسباني، بعدما أخبر اللاعب البرازيلي إدارة ناديه برغبة في الرحيل خلال الانتقالات الجارية.

وكان كوتينيو أخبر إدارة برشلونة برغبته في الرحيل بعد هجوم الجماهير عليه بسبب ما يقدمه من مردود

فني لا يلبي رغبة النادي الكتالوني.

وكشفت تقارير صحفية أن نادي مانشستر يونايتد مهتم بالتعاقد مع لاعب برشلونة لتدعيم صفوفه خلال الفترة المقبلة بعد ابتعاده عن منصات التتويج.

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وبحسب التقارير فإن انتقال كوتينيو إلى مانشستر يونايتد قد يكلف خزينة النادي مبلغ 80 مليون جنيه استيرليني.

وكان اللاعب البرازيلي انتقل إلى نادي برشلونة في يناير الموسم الماضي قادمًا من الإنجليزي في صفقة باهظة كلفت النادي الكتالوني مبلغ 145 مليونًا.

شارك كوتينيو مع برشلونة هذا الموسم في 53 مباراة بجميع البطولات سجل خلالها 11 هدفًا.

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