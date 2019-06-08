محمد زيدان يشارك في مباراة أساطير ليفربول وبروسيا دورتموند

تغلب فريق أساطير ليفربول على نظرائهم ببوروسيا دورتموند بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت صباح اليوم السبت، بمدينة هونج كونج بالصين في إطار المباراة

الخيرية التي جمعت الفريقين.

سجل السنغالي ساليف دياو هدفين لليفربول ثم أضاف الإنجليزي روبي فاولر الهدف الثالث من ركلة جزاء

لصالح ليفربول، بينما

وشارك في المباراة النجم المصري محمد زيدان لاعب دورتموند السابق الذي قضي أربع سنوات داخل جدران النادي خلال الفترة من 2008 وحتى 2012 تحت قيادة الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول الإنجليزي الحالي.

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