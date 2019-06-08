كأس العالم للشباب.. مواجهة افريقية آسيوية بين السنغال وكوريا

تختتم مساء اليوم السبت منافسات دور ربع النهائي لبطولة كأس العالم للشباب المقامة حاليًا في بولندا، بمواجهة افريقية اسيوية بين منتخب السنغال و كوريا الجنوبية على ملعب ستاديون مييسكي بييلسكو بيالا.

ويبحث منتخب السنغال لمواصلة مشواره المميز بالبطولة، والذي بدأه بإحتلال صدارة المجموعة الأولى بسبعة نقاط، على حساب كولومبيا وبولندا البلد المستضيف، وتاهيتي.

وفي دور الستة عشر، تمكن من إقصاء منتخب نيجيريا بفوز صعب بهدفين مقابل هدف، ليصبح المنتخب السنغالي أبرز المنتخبات التي ظهرت خلال

البطولة.

وينتظر منتخب السنغال تألق مهاجمه أمادو سانيا، خلال المباراة، والذي سجل أربعة أهداف حتى الأن ويقدم مستوى مميز ساهم في تأهل الفريق لربع النهائي.

وعلى الجانب الأخر فإن منتخب كوريا الجنوبية، تمكن من التأهل إلى دور الستة عشر من خلال مجموعة صعبة ضمت الأرجنتين والبرتغال وجنوب افريقيا، بعد إحتلاله المركز الثاني.

ثم اصطدم في مواجهة اسيوية خالصة، أمام اليابان، وتمكن من تخطيها

بهدف دون رد في الدقائق الأخيرة.

ويعاني منتخب كوريا الجنوبية من ضعف هجومي حيث سجل خلال مشوار البطولة 4 أهداف فقط، ما بين دور المجموعات ودور الستة عشر.

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ومن المقرر أن يلتقي الفائز من مباراة السنغال وكوريا الجنوبية، مع الفائز من لقاء أمريكا والأكوادور، في مواجهة نصف النهائي يوم الثلاثاء المقبل.

موعد مباراة السنغال وكوريا الجنوبية :

تنطلق مباراة السنغال وكوريا الجنوبية في تمام الثامنة والنصف من مساء اليوم بتوقيت القاهرة.

والتاسعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

والعاشرة والنصف بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة السنغال وكوريا الجنوبية :

سيتم نقل مباراة السنغال وكوريا الجنوبية بشكل مباشر وحصري على قناة beIN SPORTS HD 7