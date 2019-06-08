بعد انضمام إيدين هازارد.. تعرف على أغلى لاعبي منتخب بلجيكا

شهدت الفترة الأخيرة بزوغ اللاعبين البلجيكيين على الساحة الكروية العالمية وأصبحوا محل اهتمامات العديد من الأندية الكبري، الأمر الذي أدي إلى ارتفاع أسعارهم في الانتقالات الصيفية ولعل إيدين هازارد المنتقل مؤخرًا إلى ريال مدريد هو الأغلي في تاريخ اللاعبين البلجيكي.
وانتقل البلجيكي إيدين هازارد إلى نادي ريال مدريد الإسباني قادمًا من تشيلسي الإنجليزي في صفقة بلغت قيمتها 100 مليون يورو، ليصبح بذلك أغلي لاعب بلجيكي.
ونسلط الضوء على أغلي عشرة لاعبين بلجييكين شهدتهم سوق انتقالات اللاعبين.
يتصدر إيدين هازارد القائمة بعدما انتقل من صفوف تشيلسي إلى ريال مدريد في صفقة بلغت 100 مليون يورو بالرغم أن عقده مع النادي الإنجليزي ينتهي بنهاية الموسم المقبل، ويأتي روميليوروكاكو مهاجم مانشستر يونايتد الذي انتقل إليه موسم 2017 قادمًا من إيفرتون في صفقة بلغت 86 مليون يورو، ويحل ثالثًا دي براوين لاعب وسط مانشستر سيتي الذي انتقل إليه من نادي فولفسبورغ الألماني موسم 2015 بقيمة بلغت 74 مليون يورو، ويأتي في المركز الرابع كريستيان بنتيكي لاعب كريستال بالاس الحالي وذلك حينما انتقل من نادي استون فيلا موسم 2015 إلى نادي ليفربول الإنجليزي بقيمة 46 مليون يورو، فيما يحتل المركز الخامس أكسيل فيتسل لاعب بوروسيا دورتموند الحالي حينما انتقل من نادي بنفيكا البرتغالي موسم 2012 إلى نادي زينيت
وتكرر اسم إيدين هازارد حيث احتل المركز السادس في ترتيب اللاعبين البلجيكين الأغلي حينما انتقل من نادي ليل الفرنسي إلى تشيلسي الإنجليزي وذلك موسم 2012 بقيمة 40 مليون يورو، ويأتي خلفه ميتشي باتشوايي لاعب كرستيال بالاس الحالي حينما انتقل إلى تشيلسي موسم 2016 قادمًا من مرسيليا الفرنسي بقيمة 39 مليون يورو، ويحتل المركز الثامن راجا ناينغولان لاعب إنترم ميلان الإيطالي حينما انتقل إليه من روما موسم 2018 بقيمة 38 مليون يورو.
وحل روميلو لوكاكو مرة أخري في المركز التاسع حينما انتقل من تشيلسي إلى إيفرتون موسم 2014 بقيمة 36 مليون يورو، وتذيل كورتوا حارس مرمي ريال مدريد الإسباني الحالي قائمة اللاعبين البلجيكين حينما انتقل العام الماضي من نادي تشيلسي بقيمة 35 مليون يورو.
يذكر أن منتخب بلجيكا احتل المركز الثالث في كأس العالم 2018 التي أقيمت في روسيا.
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