شاهد.. جماهير اوزبكستان تستقبل المنتخب الأولمبي وتهتف باسم محمد صلاح

قامت جماهير مدينة ابديجن في أوزبكستان بإستقبال منتخب مصر الأولمبي، والذي يستعد لمواجهة نظيره الأوزبكي، في إطار الإستعدادات لبطولة كأس الأمم الإفريقية بالقاهرة والمؤهلة إلى دورة الألعاب الأوليمبية بطوكيو. بالقاهرة والمؤهلة إلى دورة الألعاب الأوليمبية بطوكيو. وقامت جماهير مدينة ابديجن بإستقبال المنتخب الاوليمبى فى مدخل المدينة بالطبل والمزمار البلدى، وقامت الجماهير بتوزيع الورود على البعثة وهتفت الجماهير للفريق ثم هتفت باسم محمد صلاح. يذكر أن المباراة الأولى بين منتخبي مصر وأوزبكستان ستقام غداً في مدينة ابديجن. Advertisements

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