كأس العالم للشباب.. منتخب أمريكا يسعى لمواصلة المفاجآت أمام الإكوادور

تتواصل اليوم السبت منافسات كأس العالم للشباب المقامة حاليًا في بولندا، بإستكمال مباريات ربع نهائي البطولة، حيث يلتقي منتخبي منتخب الولايات المتحدة الأمريكية والإكوادور على ملعب ستاديون جوسير.

ويسعى منتخب أمريكا إلى مواصلة مفاجأته بالبطولة والوصول إلى نصف النهائي، بعد أن تأهل لربع النهائي بفوز مفاجئ على فرنسا بثلاثة أهداف مقابل هدفين الثلاثاء الماضي.

ويعول المنتخب الأمريكي على قدرات

مهاجمه سيباستيان سوتو، لاعب هانوفر الألماني، والذي سجل اربعة أهداف خلال البطولة، وساهم في تخطي المنتخب الفرنسي.

وعلى الجانب الأخر فإن منتخب إكوادور حقق هو الأخر مفاجأة بعدما أقصى منتخب أوروجواي بالفوز عليه بثلاثة أهداف مقابل هدف، بعدما كان المنتخب الأوروجواياني أحد المرشحين للبطولة بعد أدائه القوي

في دور المجموعات وحصوله على العلامة الكاملة، ليصطدم بالمنتخب الإكوادوري الطموح.

وستعد مواجهة أمريكا وإكوادور، فرصة قوية لكل منهما في مواصلة مشواره الناجح في البطولة على الرغم من بدايتهم المتعثرة، وهو ما سيعطيها قوة وإثارة.

موعد مباراة أمريكا والإكوادور :

Advertisements

تنطلق مباراة أمريكا والإكوادور في تمام الخامسة والنصف من مساء اليوم بتوقيت القاهرة.

والسادسة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

والسابعة والنصف بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة أمريكا والإكوادور :

سيتم نقل المباراة بشكل مباشر وحصري على قناة beIN SPORTS HD 7