توجهت هداية ملاك لاعبة منتخب مصر للتايكوندو بالشكر للدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة وللاتحاد المصرى للتايكوندو على دعمهم المستمر خلال الفترة الماضية.
وأكدت ملاك أن فوزها ببرونزية الجائزة الكبرى، يعد تتويجا لفترة معسكرها فى صربيا والذى ساهم بقوة فى تطوير أدائها ، وأن عدم حصولها على أى ميداليةفى بطولة مانشيستر راجع لأنها كانت تعالج من إصابة قبل الاشتراك فى البطولة ولكنها شاركت فى البطولة لأهميتها ودورها فى خطة الإعداد، وأنها فازت في دور ربع النهائي على بطلة العالم الصينية مينجيو زهانج بنتيجة ٦-صفر.، والتي حققت سابقا
يذكر أن هداية ملاك تخضع منذ العام الماضي لبرنامج إعداد خاص بتمويل الراعي الرسمي لاتحاد التايكوندو وطبقا لبروتوكول التعاون مع وزارة الشباب والرياضة بالتنسيق والمتابعة الدائمة مع الاتحاد المصرى للتايكوندو برئاسة عمرو سليم وإشراف اللجنة الفنية بالاتحاد برئاسة إيهاب جابر حيث خضعت لتدريب خارج مصر لعدة شهور تحت قيادة دراجان جوفيك المدير الفني لمنتخب صربيا حسب خطة الإعداد الموضوعة لها.
كانت هذه تفاصيل خبر هداية ملاك تشكر وزير الرياضة ومسئولو اتحاد التايكوندو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.