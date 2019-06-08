رياضة | جنش يواصل الغياب عن تدريب منتخب مصر (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جنش يواصل الغياب عن تدريب منتخب مصر (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خاض المنتخب الوطنى بقيادة خافير أجيرى مرانا بدنيا صباحيا على الملعب الفرعى باستاد برج العرب ضمن برنامجه خلال المعسكر المقام حاليا بالإسكندرية استعدادا لأمم افريقيا 2019.

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وواصل محمود جنش حارس الزمالك الغياب عن التدريبات الجماعية بسبب تعرضه لبعض الآلام فى القدم، والتي أبعدته عن المران، على أن يشارك فى التدريبات الجماعية مساء اليوم.

ويستعد المنتخب الوطني بقيادة خافيير أجيري، لمواجهتي تنزانيا وغينيا يومي 13 و 16 يونيو الجاري، وديا استعدادا لبطولة الأمم الإفريقية.