رياضة | الأهلي يحتفظ بحقوقه بالدوري ويطعن رئيس الزمالك والجبلاية في مذكرة رسمية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يحتفظ بحقوقه بالدوري ويطعن رئيس الزمالك والجبلاية في مذكرة رسمية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت إدارة النادي الأهلي تمسكها بحق الفريق في بطولة الدوري المصري من خلال مذكرة رسمية صباح اليوم السبت إلى اتحاد الكرة برئاسة هاني أبوريدة.

وكشفت المذكرة عن العديد من الوقائع التى لم يلتزم فيها اتحاد الكرة بمبدأ تكافؤ الفرص أو تطبيق قواعد اللعب النظيف هذا فضلًا عن غياب العدالة بين الأندية خاصة عند تحديد مواعيد المباريات المتبقية من مسابقة الدوري.

ورصدت إدارة الأهلي قيام الاتحاد بتغيير مواعيد العديد من المباريات عقب الإعلان عنها وتأجيل المباريات المؤجلة للمنافسين وعدم المساواة في الفارق الزمني بين المباريات وما بين لقاءات الأهلي الذي أدى مباراة كل 72 ساعة على مدار ثمان مواجهات في الوقت الذي لم يلتزم فيه المنافس بهذا الفارق الزمني عند إقامة مؤجلاته.

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وتطرقت مذكرة الأهلي إلى عدم تقدير عامل الوقت من جانب اتحاد الكرة والذي عمل على استهلاكه وكان كافيًا لاستكمال مسابقة الدوري قبل انطلاق بطولة الأمم الإفريقية وتجاهل الاتحاد للإساءات العلنية التي جاءت في حق القائمين على إدارة اللعبة والحكام من مسئولين في المنظومة الرياضية دون حسيب أو رقيب، ويقصد بذلك رئيس الزمالك.

وكشف النادي الأهلي فى مذكرته عن مسؤلية الاتحاد بشأن أزمة القيد فى القائمة الإفريقية فى نسختها الجديدة خصوصا أن الاتحاد لم ينتبه عند تأجيل المباريات لمشكلة القيد الإفريقي والأزمة التى سوف تواجهها الأندية المصرية المشاركة فى بطولات الاتحاد الإفريقي "كاف" سواء فيما يتعلق بقيد اللاعبين الجدد وحرمانهم من المشاركة فى الأدوار الأولى من البطولة نظرا لعدم قيدهم فى المواعيد المحددة سلفا بسبب عدم انتهاء المسابقة المحلية مبكرًا.

وجاء في المذكرة أن الأهلى يحرص دائما على المعاونة للارتقاء بالكرة المصرية وإرساء القيم الرياضية ومستمر فى قناعاته الراسخة فى تطبيق قواعد اللعب النظيف لذا فإن النادى يحتفظ بكافة حقوقه الكاملة فى بطولة الدوري العام للموسم الجارى, وما سوف يتخذه مجلس الادارة من قرارات فى اجتماعه المقرر خلال ساعات بشأن كافة الملاحظات السابق الإشارة إليها والتى تم رصدها بوقائع مثبتة على مدار الموسم الحالي.