رياضة | عاجل.. الأهلي يرسل مذكرة رسمية عن أزمة استكمال الدوري ويعدد 6 أخطاء فادحة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الأهلي يرسل مذكرة رسمية عن أزمة استكمال الدوري ويعدد 6 أخطاء فادحة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أرسلت إدارة النادي الأهلي صباح اليوم السبت مذكرة إلى اتحاد الكرة تؤكد فيها عدم التفريط في حق الفريق في بطولة الدوري هذا الموسم.

وكشفت المذكرة عن العديد من الوقائع التى لم يلتزم فيها اتحاد الكرة بمبدأ تكافؤ الفرص أو تطبيق قواعد اللعب النظيف هذا فضلا عن غياب العدالة بين الأندية خاصة عند تحديد مواعيد المباريات المتبقية من مسابقة الدوري.

ورصدت إدارة الأهلي قيام الاتحاد بتغيير مواعيد العديد من المباريات عقب الإعلان عنها وتأجيل المباريات المؤجلة للمنافسين وعدم المساواة في الفارق الزمني بين المباريات ومابين لقاءات الأهلي الذي أدى مباراة كل 72 ساعة على مدار ثمان مواجهات في الوقت الذي لم يلتزم فيه المنافس بهذا الفارق الزمني عند إقامة مؤجلاته.

Advertisements

وتطرقت مذكرة الأهلي إلى عدم تقدير عامل الوقت من جانب اتحاد الكرة والذي عمل على استهلاكه وكان كافيًا لاستكمال مسابقة الدوري قبل إنطلاق بطولة الأمم الإفريقية وتجاهل الاتحاد للإساءات العلنية التي جاءت في حق القائمين على إدارة اللعبة والحكام من مسئولين في المنظومة الرياضية دون حسيب أو رقيب.

وكشف النادي الأهلي فى مذكرته عن مسؤلية الاتحاد بشأن أزمة القيد فى القائمة الإفريقية فى نسختها الجديدة خصوصا أن الاتحاد لم ينتبه عند تأجيل المباريات لمشكلة القيد الإفريقي والأزمة التى سوف تواجهها الاندية المصرية المشاركة فى بطولات الاتحاد الإفريقي "كاف" سواء فيما يتعلق بقيد اللاعبين الجدد وحرمانهم من المشاركة فى الأدوار الأولى من البطولة نظرا لعدم قيدهم فى المواعيد المحددة سلفا بسبب عدم انتهاء المسابقة المحلية مبكرًا.

وجاء في المذكرة أن الأهلى يحرص دائما على المعاونة للارتقاء بالكرة المصرية وإرساء القيم الرياضية ومستمر فى قناعاته الراسخة فى تطبيق قواعد اللعب النظيف لذا فان النادى يحتفظ بكافة حقوقه الكاملة فى بطولة الدوري العام للموسم الجارى, وما سوف يتخذه مجلس الادارة من قرارات فى اجتماعه المقرر خلال ساعات بشأن كافة الملاحظات السابق الإشارة اليها والتى تم رصدها بوقائع مثبتة على مدار الموسم الحالي.