رياضة | إنتر يقترب من ضم دجيكو

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توصل نادي إنتر ميلان الإيطالي إلى اتفاق مع المهاجم البوسني إيدين دجيكو مهاجم روما للانضمام إليه خلال الميركاتو الصيفي، وفقا لما ذكرته تقارير صحفية في إيطاليا.

وبحسب موقع "كالتشيو ميركاتو" فإن دجيكو سيوقع على عقود الانضمام لإنتر ميلان لمدة ٣ مواسم وبراتب سنوي ٦ ملايين يورو.

وأضاف الموقع أن المتبقي لاتمام الصفقة هو اتفاق كلا الناديين حيث من المتوقع تحسم مقابل حصول روما على مقابل مادي ١٤ مليون يورو.