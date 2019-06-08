رياضة | إقالة مدرب الجبل الأسود لمقاطعة مباراة كوسوفو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إقالة مدرب الجبل الأسود لمقاطعة مباراة كوسوفو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن اتحاد الجبل الأسود لكرة القدم، اليوم السبت إقالة الصربي ليوبيشا تومباكوفيتش، مدرب المنتخب بعدما قرر عدم قيادة الفريق في مباراته ضد كوسوفو، في تصفيات بطولة أوروبا 2020، أمس الجمعة.

وأوضح اتحاد الجبل الأسود، عبر موقعه على الإنترنت "اتخذ مجلس إدارة الاتحاد قرارا بالإجماع، بإعفاء تومباكوفيتش من منصبه.. بجانب أنها كانت مفاجأة غير سارة، يعد تصرف تومباكوفيتش أيضا انتهاكا لواجباته الاحترافية، كما ينص العقد".

وأضاف: "يأسف المجلس التنفيذي أيضا، أن ضغط بعض الدوائر نتج عنه انسحاب اللاعبين، فيليب ستويكوفيتش وميركو إيفانيتش، أيضا من المباراة.. أشياء لا علاقة لها بالرياضة، هزمت الرياضة وكرة القدم في هذه المناسبة".

وذكرت صحيفة "فييستي" اليومية، أن ضغط مجموعات جماهير من صربيا، أدى لانسحاب تومباكوفيتش بالإضافة إلى ستويكوفيتش وإيفانيتش، اللذين ولدا في صربيا، من المباراة ضد كوسوفو.

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وأعلنت كوسوفو، التي ينحدر أكثر من 90 بالمئة من سكانها من العرق الألباني، استقلالها عن صربيا في 2008، واعترفت بها منذ ذلك الحين أكثر من 110 دول.

ورفضت مجموعة من الدول، بينها صربيا والصين وروسيا، وخمس من دول الاتحاد الأوروبي، الاعتراف باستقلال كوسوفو.

وانتهت المباراة التي جرت في المجموعة الأولى بالتعادل 1-1.

وأقيمت المباراة أمام مدرجات خالية باستاد بودوتشنوست، بسبب معاقبة الجبل الأسود عقب وقائع عنصرية، خلال الهزيمة 5-1 أمام إنجلترا، على الملعب نفسه، في مارس.